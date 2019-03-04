РИАМО - 4 мар. Свыше 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Московского авиаузла по состоянию на утро понедельника, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» три рейса задержано и три отменено. В «Домодедове» четыре рейса задержано и 14 отменено. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются семь рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются три рейса.

По данным синоптиков, предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1 – плюс 1 градус, по Московской области - минус 4 – плюс 1 градус.