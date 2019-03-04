РИАМО - 4 мар. Москвичам, которые сделали прививку против кори уже давно, следует пройти ревакцинацию, во взрослом возрасте данное заболевание переносится достаточно тяжело, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог клиники «Чайка» Ирина Ярцева.

«У кори очень высокая контагиозность (заразность – ред.), все люди вокруг заражаются. Единственный метод предотвращения этого заболевания - это вакцинация. Если люди уже давно не вакцинировались, им обязательно нужно пойти на ревакцинацию. Это заболевание достаточно тяжело переносится во взрослом возрасте, могут пойти осложнения. В возрасте самое главное - не заболеть, поэтому очень важно пройти ревакцинацию. Наша российская вакцина замечательная, переносится просто идеально, абсолютно без последствий», - сказала Ярцева.

По ее словам, корь очень опасна тем, что на начальном этапе заболевания ее можно легко спутать с обычной простудой. Если вы почувствовали подъем температуры, боль в горле, ломоту в теле, то следует незамедлительно обратиться к медицинским специалистам.

В конце января в школе №1434, расположенной в Западном округе Москвы, зарегистрировали очаг заболевания корью среди непривитых учеников. В начале февраля очаг кори выявили в хостеле ООО «Тут как дома» на юго-востоке города, признаки болезни обнаружили у 25 постояльцев. Кроме того, в Москве в последнее время участились случаи заболевания корью среди строительных рабочих.