РИАМО - 4 мар. Порядка 40 уникальных росписей восстановили во время реставрации в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве, также воссоздали художественные орнаменты на стенах и два медальона в виде херувимов над окнами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям, выполненным в первой половине XIX века. В своде четверика (центральной части храма) из-под многочисленных ретушей была раскрыта композиция «Новозаветная Троица с ангелами». Также от слоев копоти и лака в четверике расчистили другие росписи, среди которых уникальное изображение «Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря», - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что кроме того, открыли и отреставрировали композицию «Снятие со Креста», которую можно увидеть на южной стене диаконника (помещение, где хранятся ризы - облачения священников). Ее аналог хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина».

По словам главы ведомства, чтобы открыть авторский слой краски на полотнах, специалистам пришлось снять несколько более поздних слоев покрытия и ретуши. После восстановления росписи обработали защитным составом, благодаря которому они сохранятся еще много лет.

«В ходе реставрации интерьеров храма были воссозданы живописные медальоны в виде херувимов, украшающих оконные и дверные проемы. Кроме того, в порядок привели утраченные местами художественный орнамент и лепной декор, а также орнамент в форме креста», — добавил глава Мосгорнаследия.

Церковь построили в 1629 году неподалеку от оврага, носившего название Успенский Вражек. Сейчас она располагается по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2 и является памятником архитектуры федерального значения.