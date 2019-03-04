РИАМО - 4 мар. Подмосковье намерено наладить сотрудничество с другими регионами России для обмена опытом по развитию территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), сообщила РИАМО заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

«Конечно, Пермский край является лидером на территории Российской Федерации (по развитию ТОСов – ред.). Очень интересный опыт есть и в Пскове. Конечно, я думаю, что это межсубъектовое сотрудничество на уровне ТОСов и Ассоциации ТОС, а также обмен опытом будет обогащать гражданские инициативы Московский области», - сказала Нагорная.

Она отметила, что этой весной в Подмосковье создадут региональную Ассоциацию территориального общественного самоуправления.

Ранее Нагорная сообщила, что проведение общего собрания учредителей Ассоциации территориального общественного самоуправления Московской области запланировано на 18 апреля. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 300 ТОСов.