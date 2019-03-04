РИАМО - 4 мар. На Родионовской улице в столице произошел пожар в неэксплуатируемом здании, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В материале отмечается, что 3 марта в 19:28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Родионовская улица, владение 16, где происходило возгорание кирпичного неэксплуатируемого здания.

«По прибытии подразделений установлено, что происходит возгорание на площади 300 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 20:52 локализован, а в 21:17 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступала. На месте происшествия работало пять единиц техники и 25 человек.