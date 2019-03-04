РИАМО - 4 мар. Цикл лекций по уходу за домашними животными начнется в Москве 4 марта, на лекциях расскажут о подготовке животного к путешествию, о правильном кормлении и лечении, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Спектр ветеринарных знаний, которыми должны обладать владельцы домашних животных, очень широк. Поэтому наши лекции популярны у горожан. Только в прошлом году их посетили более 6,5 тысяч москвичей, в том числе около 1,5 тысяч школьников и студентов. В этом году тематика лекций впервые разделена на три направления, что позволит ветеринарным специалистам гораздо детальнее осветить каждую тему», - сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

С 4 марта владельцы домашних животных смогут посетить цикл бесплатных тематических лекций по уходу за питомцами. В течение трех месяцев специалисты столичного комитета ветеринарии будут рассказывать не только о том, как правильно кормить, купать и лечить домашнего любимца, но и о том, как подготовить его к путешествию или переезду.

Занятия пройдут на станциях по борьбе с болезнями животных, в школах и экологических центрах, управах районов, администрациях поселений и зоомагазинах. Встречи также состоятся в Большом московском цирке, на «Городской ферме» на ВДНХ и других площадках.

Посетить мероприятия и задать вопросы специалистам смогут все желающие. Подробное расписание лекций в марте опубликовано на странице Комитета ветеринарии Москвы на mos.ru.