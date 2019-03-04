РИАМО – 4 мар. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 – плюс 1, по области минус 4 – плюс 1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

«В понедельник погода в Московском регионе вновь неблагоприятная. Атмосферное давление понизится, а температура воздуха повысится. Пройдет снег. Как правило, при резкой перемене погодных условий самочувствие большинства людей ухудшается. Причем, касается это даже здоровых людей. Но наиболее уязвимы люди метеозависимые, страдающие хроническими заболеваниями. Скачки давления на пониженном фоне могут стать причиной неважного самочувствия людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших сосудистые катастрофы», - добавляется в материале.

Синоптики отмечают, что из-за высокой влажности воздуха возрастает количество простудных заболеваний. В начале весны, когда организм человека устал от холодов и отсутствия света, рекомендуется прием поливитаминов и посильные физические нагрузки.