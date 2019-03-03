РИАМО - 3 мар. Спасатели локализовали возгорание в кирпичном неэксплуатируемом здании по улице Родионовская на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило 3 марта в 19:28 по адресу: улица Родионовская, владение 16. По предварительной информации, горит кирпичное неэксплуатируемое здание.

«По прибытии подразделений установлено, что происходит возгорание на площади 300 квадратных метров. Принятыми мерами пожар в 20:52 локализован», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.