РИАМО - 3 мар. В аэропорту Волгограда задержали пассажира, следовавшего рейсом из Москвы, нарушитель привлечен к административной ответственности за дебош на борту, сообщается на сайте МВД РФ.

«В транспортную полицию в аэропорту Волгограда поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетевшего из Москвы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время полета мужчина 1992 года рождения нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров.

«Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – уточнила Волк.