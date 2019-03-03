РИАМО - 3 мар. В усиленном режиме коммунальные службы Солнечногорска ликвидировали в округе последствия снегопада в воскресенье, всего было задействовано 170 единиц техники и порядка 240 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского муниципального района.

Коммунальщики производили противогололедную обработку улиц и дорог.

«В Подмосковье на 3 марта был объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и метели. <…> Следим за тем, чтобы капризы погоды не помешали автомобилистам и жителям», – прокомментировал глава Солнечногорского района Владимир Слепцов.

По его словам, шла массированная зачистка дорог, частного сектора, придворовых территорий.

Коммунально-уборочная техника оборудована датчиками системы ГЛОНАСС. Это позволяет предотвратить простой техники, оперативно и рационально распределять силы и средства коммунальных служб на территории муниципалитета.