РИАМО - 3 мар. На северо-западе столицы по улице Родионовская загорелось кирпичное неэксплуатируемое здание, огонь распространился на площади 300 квадратных метров, спасатели борются с возгоранием, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Третьего марта в 19:28 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Родионовская, владение 16, где, по предварительной информации, происходит возгорание кирпичного неэксплуатируемого здания», – говорится в сообщении.

Пожарные подразделения приступили к ликвидации возгорания, установлено, что происходит пожар на площади 300 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.