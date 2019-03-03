РИАМО - 3 мар. В ночь с воскресенья на понедельник закроют для проезда транспорта Маяковский тоннель в столице, здесь будут укладывать асфальт, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня с 22:00 до 5:30 будет закрыт для проезда Маяковский тоннель (Садовое кольцо) в обе стороны. Там будут проводиться работы по укладке асфальта, чтобы завтра нам с вами было комфортно передвигаться», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда участка.

Маяковский тоннель – транспортная развязка на пересечении Садового кольца, соединяет Большую садовую улицу и Садовую-Триумфальную улицу.