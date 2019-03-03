РИАМО - 3 мар. Московский хоккейный клуб «Динамо» выиграл в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с хельсинским клубом «Йокерит», сообщает в воскресенье РИА Новости.

Сейчас команда «бело-голубых» ведет в серии плей-офф со счетом 3:1.

«Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу «Динамо». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Брюквин (на 17-й минуте), Патрик Закриссон (36-я) и Андрей Миронов (59-я)», – говорится в сообщении.

В Хельсинки 5 марта состоится пятый матч серии до четырех побед.