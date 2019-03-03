РИАМО - 3 мар. В городском округе Химки произошел пожар в частном доме, спасатели ликвидировали возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Третьего марта в 13:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Химки, улица Горная, дом 8», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 14:40. В ликвидации возгорания задействовали три единицы техники, 10 человек.