РИАМО - 3 мар. Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме на Зеленом проспекте в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В многоэтажном доме на Зеленом проспекте, дом 56 произошло возгорание в квартире на четвертом этаже. <…> Один человек, к сожалению, погиб», – сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание происходило на кухне квартиры.