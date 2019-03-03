РИАМО - 3 мар. В центре столицы по улице Земляной Вал неизвестный угнал Lexus, принадлежащий фирме, и скрылся, устанавливается материальный ущерб, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение об угоне поступило 2 марта в 20:40 от гражданина 1988 года рождения.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 17:00 до 20:30 неизвестный по указанному адресу (Земляной Вал, дом 54, строение 1 – ред.) совершил кражу автомобиля Lexus LХ570, принадлежащего ООО, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция проводит проверку, устанавливается моральный ущерб.