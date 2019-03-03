РИАМО - 3 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в воскресенье вечером задержали и отменили 51 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов было 28, к обеду число выросло до 42.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» 13 рейсов задержали, еще девять отменили. В аэропорту «Шереметьево» 22 рейса задерживаются, во «Внукове» – пять рейсов.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В Московском регионе на воскресенье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.