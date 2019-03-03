РИАМО - 3 мар. Карантин по бешенству животных установили в поселении Первомайское Троицкого административного округа Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Установить карантин на территории поселения Первомайское Троицкого административного округа Москвы до 2 мая 2019 года. На период карантина на территории поселения <…> запретить: проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак; торговлю домашними животными», – говорится в тексте документа.

Также в этот период запрещено вывозить собак и кошек за пределы территории, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в другие районы.

Введение карантина связано с выявлением случая заболевания бешенством дикого животного 1 марта на территории Первомайского.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.