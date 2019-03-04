РИАМО - 4 мар. Управление Роспотребнадзора по Москве организует работу горячей линии по вопросам профилактики кори в связи с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики, а также значительным количеством случаев кори в мире, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 4 по 18 марта специалисты управления по телефонам горячих линий будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию», - отмечается в материале.

Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники управления готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Телефоны горячей линии: +7 495 687-40-62, +7 495 687-40-70, +7 495 616-54-87, +7 495 687-40-33.

Корь – инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. При контакте с заболевшим вероятность заражения стремится к 100%. Исключение составляют люди, переболевшие корью, и привитые. Заболевание часто протекает тяжело, сопровождается серьезными осложнениями и может привести к летальному исходу.

При этом корь является управляемой инфекцией. Это значит, что своевременная вакцинация гарантирует защиту от заболевания.