РИАМО - 4 мар. Масленичные ярмарки в Подмосковье будут работать с понедельника по 10 марта, недельные народные гулянья пройдут почти во всех муниципалитетах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В этом году с 4 по 10 марта мы проведем самые масштабные масленичные ярмарки на 16 площадках Московской области. Наиболее красочные мероприятия организованы в городских округах Власиха, Коломенский, Королев, Люберцы, Можайский, Мытищи, Солнечногорск, Фрязино, Электросталь, Одинцовский, Щелково и в Волоколамском и Сергиево-Посадском муниципальных районах. Так как 8 марта — Международный женский день, с пятницы по воскресенье в длинные праздничные выходные будет большой спрос на посещение Масленицы всей семьей», – сказал глава Минпотребрынка Подмосковья Владимир Посаженников.

Главные гулянья в честь Масленицы традиционно пройдут в деревне Захарово в Одинцовском округе. Здесь дети смогут прокатиться на аттракционах, принять участие в битве снежками за крепость или исследовать развернутый на площадке лагерь русских дружинников, а родители смогут попробовать поуправлять оленьей или собачьей упряжкой.

Всех посетителей будут бесплатно угощать блинами, пряниками, сбитнем и горячим чаем из русского самовара. На территории ярмарки развернется выставка самоваров, валенок, а также будут возведены настоящие чум и юрта.

В Королеве на Масленице будут готовить блины на костре, горячий чай и огромную сковородку с картошкой. Для посетителей покажут анимационную программу на арт-веранде и организуют шествие «Масленица-покатуха». Предусмотрено музыкальное сопровождение, интерактивные конкурсы и игры на главной площади, театрализованная программа, в конце праздника пройдет традиционное сжигание чучела Масленицы.

В Можайске на Масленицу организуют тематическую площадку для фотосессий, кульминацией праздника здесь тоже станет сожжение чучела. На Широкой Масленице всех гостей ждет бесплатная раздача более 300 блинов с различными начинками, пяти килограммов леденцов, 15 килограммов баранок, 10-килограммового праздничного пирога и 50 литров свежего травяного чая.

В Мытищах на ярмарке можно будет приобрести товары по социальным ценам – со скидкой от 10% до 30%. Также для горожан будет организована дегустация блинов и пирогов.

На ярмарке в Чехове организуют бесплатную раздачу 10 видов кружевных блинов со сметаной и сгущенкой, медом и джемом, клюквой и клубникой, а также чаепитие и раздачу 12-килограммового праздничного торта, испеченного подмосковной кондитерской. Гостей ждут фольклорные представления, традиционные народные забавы и игры, скоморохи и затейники.

В Щелкове всех желающих угостят блинами и горячим чаем, всего планируется раздать более 5 тысяч блинов, также будет работать полевая кухня. В Электростали на ярмарке подготовлена площадка для проведения спортивного состязания, победители которого получат тематические призы. Во Фрязине гостей ярмарки будет развлекать фольклорная группа «Облепиха», местные жители смогут продегустировать блины и пироги.

В Солнечногорске организуют массовые гуляния с акцентом на обычаи и традиции культуры и творчества русского народа. В рамках праздника пройдет ярмарка блинов по старинным рецептам и мастер-класс по выпечке блинов. Можно будет поучаствовать в забаве «масленичный столб» и силовых соревнованиях. Кроме того, откроется площадка для местных предпринимателей, изготавливающих креативные «валяши». По традиции, в завершение праздника состоится фаер-шоу и торжественное сожжение чучела зимы.

«Только в этих муниципалитетах будет представлено более 1 тысячи торговых мест. Мы планируем, что масленичные ярмарки посетит порядка 350-400 тысяч человек», – заключил Посаженников.