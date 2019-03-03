РИАМО - 3 мар. В Московской областной думе выдвинули предложение штрафовать людей, которые по собственной вине оказались в чрезвычайной ситуации на водном объекте, сообщает в воскресенье РИА Новости.

Соответствующий документ сейчас разрабатывают, его представят в апреле 2019 года. Граждан также хотят обязать возмещать ущерб экстренным службам, которые пришли на помощь.

«Это (законопроект) – возмещение ущерба, возмещение тех расходов, которые несет служба спасения. А они могут быть самые разные – это может быть спасательный круг и веревка, брошенная утопающему, а может быть специальная техника, большое количество людей, или судно на воздушной подушке. Поэтому в каждом конкретном случае по итогам, когда будет завершена спасательная операция, будет составлен акт о привлечении сил и средств, о расходовании ресурсов на проведение этой операции», –сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

По его словам, механизм взыскивания пропишут в законопроекте.

«Мы планируем, что к апрелю мы, как говорится, созреем, получим предложения от всех заинтересованных служб, заключения различных министерств, ведомств на эту инициативу перед тем как ее реализовать», – уточнил он.

Он также дополнил, что зачастую экстренные ситуации на воде возникают по вине самих пострадавших, многие знают об опасностях, но пренебрегают предупреждениями.

Черкасов также уточнил, что, согласно информации мониторингов, которые проводят регулярно, несчастные случаи происходят именно весной, когда лед уже некрепкий.