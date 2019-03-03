РИАМО - 3 мар. В подмосковном Щелкове строители завершили монтаж основной несущей конструкции нового моста через реку Клязьму, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В Щелкове завершился монтаж основной несущей конструкции нового моста через реку Клязьму. Объект строится по поручению губернатора Андрея Воробьева. Рабочие установили пролетные арки весом 140 тонн», – говорится в сообщении.

Строительство моста стартовало в апреле 2018 года в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет софинансирования дорожного фонда области и городского округа Щелково.

Строительство должны завершить к концу 2019 года. После ввода моста в эксплуатацию поток грузового транспорта в центре города должен снизиться на 15–20%.

«По проекту автомобильно-пешеходный мост длиной 58 метров позволит перераспределить транспортные потоки и снизить интенсивность движения по основной магистрали Щелкова – Пролетарскому проспекту. Сейчас две части города Центральный и Заречный районы соединяет только один мост, по которому в сутки проходит до 85 тысяч машин», – уточняется в сообщении.

В Подмосковье в 2019 году также завершат строительство и введут в эксплуатацию два путепровода в Балашихе и Реутове, они облегчат трафик и сделают движение транспорта более удобным.