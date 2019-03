View this post on Instagram

В Щелково завершился монтаж основной несущей конструкции нового моста через реку Клязьма > > > Объект строится по поручению Губернатора Андрея Воробьева. Рабочие установили пролетные арки весом 140 тонн. Строительство началось в апреле прошлого года в рамках госпрограммы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет софинансирования Дорожного фонда области и городского округа Щелково. Завершение работ ожидается до конца 2019 года. По проекту автомобильно-пешеходный мост длиной 58 метров позволит перераспределить транспортные потоки и снизить интенсивность движения по основной магистрали Щелкова — Пролетарскому проспекту. Сейчас две части города Центральный и Заречный районы соединяет только один мост, по которому в сутки проходит до 85 тысяч машин. #новаяпятилетка #нашеподмосковье