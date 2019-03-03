РИАМО - 3 мар. На востоке Москвы мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением живота, позже от полученных травм пострадавший скончался, в преступлении подозревают жителя Волгоградской области, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о ножевом ранении поступило от граждан 1 марта. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили гражданина 1975 года рождения, которого госпитализировали с колото-резаным ранением живота. Позже мужчина скончался, не приходя в сознание.

«Второго марта в 05:00 по адресу: улица Чечулина, дом 18, сотрудниками ОУР ОМВД задержан гражданин 1966 года рождения, неработающий, зарегистрированный в Волгоградской области, который изобличен в том, что 1 марта в 18:00 в квартире по указанному адресу, в ссоре, неустановленным предметом нанес данные ранения пострадавшему», – сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Источник в правоохранительных органах подтверждает факт задержания подозреваемого.