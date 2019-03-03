РИАМО - 3 мар. На западе столицы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково выявили притон для потребления наркотических средств, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 28-летнего ранее судимого москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Герасима Курина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств и запрещенных препаратов», – говорится в сообщении.

В квартире полицейские изъяли пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольгу, чайные ложки со следами копоти, шприцы и иные приспособления для употребления наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.