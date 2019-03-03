РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске на Большой Серпуховской улице трактор въехал в пассажирскую дверь легкового автомобиля Nissan в воскресенье днем, сообщил «РИАМО в Подольске» один из очевидцев происшествия.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня (3 марта – ред.) днем на Большой Серпуховской улице (на выезде со дворов). Я припарковал свой автомобиль рядом. Увидел, что стоит автомобиль Nissan Teana с поврежденной пассажирской дверью и трактор. На месте были сотрудники ГИБДД. Как я понял, трактор въехал в Nissan. Никто не пострадал», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:50, в центре Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина и до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 20 километров в час.