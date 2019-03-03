РИАМО - 3 мар. Коммунальные службы столицы устраняют нарушение, которое произошло на элементах теплосети на Балаклавском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Коммунальные службы проводят ремонтные работы на разводящей теплосети. Повреждение разводящих элементов теплосети диаметром 150 миллиметров произошло сегодня днем на Балаклавском проспекте. Коммунальные службы оперативно прибыли на место для проведения ремонтных работ», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что нарушения теплоснабжения и отключения потребителей нет.