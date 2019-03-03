РИАМО - 3 мар. В ближайшее время в столичном строящемся парке развлечений «Остров мечты» начнут устанавливать аттракционы и благоустраивать территорию, всего установят 27 аттракционов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Завершается монтаж, идут отделочные работы. В ландшафтном парке высаживают деревья. Скоро начнется установка 27 необычных аттракционов и благоустройство территории. Проектируется вторая очередь. Туда войдут концертный зал, гостиничный комплекс, детская яхтенная школа и набережная», – написал Собянин на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Он также напомнил, что к осени инвесторы планируют завершить строительство первой очереди «Острова мечты» в Нагатинской пойме.

«Это будет один из самых больших крытых тематических парков в мире: десять сказочных миров из мультиков с шоу-программой, ландшафтный парк, автостоянка», – дополнил мэр.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве, в Нагатинской пойме. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.

Парк будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Вне зависимости от погоды гости смогут покататься на аттракционах, отдохнуть, заняться спортом или посидеть в кафе. Парк будет работать и как детская образовательная площадка.