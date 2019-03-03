РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске на перекрестке улиц Ленинградская и Юбилейная столкнулись два легковых автомобиля в воскресенье днем, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжала мимо в районе 15:40. На перекрестке улиц Ленинградская и Юбилейная увидела ДТП с участием двух легковых машин», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 16:30 на данном участке автодороги движение не затруднено.