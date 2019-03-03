РИАМО - 3 мар. В Государственном геологическом музее имени Владимира Вернадского в столице прошло благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей «Земля – наш общий дом», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Линия Сердца».

«Третьего марта в 16:00 благотворительный фонд «Линия Сердца» при поддержке Общероссийского народного фонда, губернатора Московской области, правительства Московской области провел благотворительное мероприятие «Земля – наш общий дом» для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малоимущих и малообеспеченных семей», – говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие 250 детей из Московской области. Своих воспитанников и подопечных направили БРЦ «Росинка» из Балашихи, МБОУ ШИ для слепых и слабовидящих детей из Королева, АРДИП из Балашихи, ГБСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», Красногорское УСЗН, Реутовское УСЗН, Одинцовское УСЗН, клуб «Особенный ребенок» из Домодедова.

Мероприятие направлено на социализацию детей, расширение их кругозора, знакомство с наукой, музыкой, поощрение за их достижения.

Мероприятие включало экскурсию по Государственному геологическому музею имени Владимира Вернадского, концерт с участием квартета солистов оркестра Юрия Башмета «Новая Россия», солистки Большого театра России Дарьи Зыковой и пианиста, джазового импровизатора Олега Аккуратова, а также награждение отличившихся детей с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся успехи в изучении родного края – Московской области. Ценные подарки получили 10 детей, награждение провела министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.