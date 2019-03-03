РИАМО - 3 мар. На востоке столицы госпитализировали с ножевым ранением двоих мужчин, позже за содеянное преступление задержали мужчину 1988 года рождения, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о ножевом ранении по адресу: Сокольнический Вал, дом 1/2, строение 1, поступило 2 марта в 00:16.

«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД по указанному адресу обнаружен и задержан гражданин 1988 года рождения, который 2 марта в 00:02 по данному адресу, в ссоре, неустановленным предметом нанес проникающее колото-резаное ранение груди слева пострадавшему и колото-резаное ранение груди слева другому пострадавшему», – сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших госпитализировали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».