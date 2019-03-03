РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в воскресенье коммунальные службы очищают закрепленную территорию от выпавшего снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. В связи с обильным снегопадом, прошедшим сегодня утром (3 марта - ред.), коммунальные службы проводят работу по очистке закрепленной территории от снега», - говорится в сообщении.

Также на прошедшей неделе специалисты подрядной организации МБУ «ПКБ» проводили плановую работу по обрезке ветвей, произрастающих над электропроводами, а также спилу аварийных и сухостойных деревьев.