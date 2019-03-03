РИАМО - 3 мар. На трассе М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе произошло столкновение «Газели» и грузовой фуры, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На 81-м километре автодороги М-3 «Украина» произошло столкновение «Газели» и грузового автомобиля. В результате два человека получили травмы. Оба водители», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель «Газели» выехал на встречную полосу движения.

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