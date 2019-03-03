РИАМО – 3 мар. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в Facebook в саркастической форме охарактеризовала информацию, которую публикуют британские СМИ на тему отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Газета.ru.

Захарова назвала эти сообщения фейками, отметив, что публикуются они «по команде».

«Как по команде публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года. Правительство (премьер-министра Великобритании Терезы – ред.) Мэй молчит все упорнее, а посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть», – написала Захарова.

По мнению британских властей, Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Россия отвергает эти обвинения, настаивая на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.