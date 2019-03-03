РИАМО – 3 мар. Американское космическое агентство NASA получило поздравления от Госкорпорации «Роскосмос» с успешной стыковкой МКС с новым пилотируемым кораблем Илона Маска – Crew Dragon, передает Газета.ru.

«Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной», – говорится в сообщении.

Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться.

Первый в истории пилотируемый частный корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 – по московскому).

Корабль был запущен накануне при помощи ракеты Falcon 9. До того, как члены экипажа МКС проникнут в американский корабль, необходимо провести ряд проверок. В момент стыковки станция находилась над Новой Зеландией.