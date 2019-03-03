РИАМО - 3 мар. В воскресенье после полудня в аэропортах Московского региона задержали и отменили 42 рейса, больше всего отмененных рейсов в «Домодедове», по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживается два рейса. В «Домодедове» задержано 11 рейсов, еще пять отменили. В «Шереметьеве» 22 рейса задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменены два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и акустической форме.

В воскресенье в Москве и Подмосковье облачная погода, временами снег, минимальная температура воздуха – минус 6 градусов, порывы ветра – до 15 метров в секунду. Кроме того, в Московском регионе на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра и метели.