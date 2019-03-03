РИАМО - 3 мар. Первый частный новейший пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС, сообщает Газета.ru.

На борту корабля в космос отправили манекен персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли.

«Если миссия пройдет успешно, SpaceX сможет отправить на борту корабля двух космонавтов в рамках коммерческой программы NASA уже летом 2019 года», – говорится в сообщении.

Миссия называется Demo Mission-1 (DM-1), она дебютная и пройдет в непилотируемом режиме. В будущем корабль будет использоваться в пилотируемом режиме.