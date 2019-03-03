РИАМО - 3 мар. В столичном досугово-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ установили почти 3 тысячи единиц оборудования для обучения, наибольшей популярностью здесь пользуются рабочие специальности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Для обучения мы поставили в «Технограде» почти 3 тысячи единиц оборудования – такого же, как на современных предприятиях. Самой большой популярностью пользуются рабочие специальности, дизайн интерьера, анимация и все, что связано с высокими технологиями», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он дополнил, что образовательный комплекс работает на ВДНХ ровно полгода.

«Мне нравится его определение «супермаркет профессий». Здесь можно выбрать востребованную специальность (их больше 45), пройти переподготовку, повысить квалификацию и даже подобрать новую работу», – добавил мэр.

«Техноград» – это уникальный досугово-образовательный комплекс, который располагается на ВДНХ. Он предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для всех возрастных категорий.

«Техноград» фактически стал первым в России супермаркетом профессий. PR-команда использовала широкий набор коммуникационных инструментов и форматов общения с целевой аудиторией. Кампанию объединила общая идея: «Знания, которые работают. В Москве».