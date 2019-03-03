РИАМО - 3 мар. Команда детского технопарка «Мосгормаш» стала лучшей на конкурсе по разработке прототипов космических систем, проект ребят направлен в том числе на то, чтобы сделать запуски ракет безопасными для экологии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Команда детского технопарка «Мосгормаш» выиграла национальный конкурс среди школьников по разработке прототипов космических систем, устройств и аппаратов. Москвичи спроектировали «Стратосферный космодром», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он также рассказал, чем примечателен этот проект.

«Ребята говорят, что в будущем старт из стратосферы позволит уменьшить массу ракет и сделать запуски более безопасными, в том числе для экологии. Поздравляю ребят с победой и желаю им увидеть плоды своей работы на практике», – дополнил мэр.

Технопарк «Мосгормаш» – инфраструктурный комплекс, интегрированный в инновационную экосистему города Москвы. Здесь создается среда для развития высокотехнологичных компаний, работающих в таких областях, как медицина, энергосбережение и машиностроение.

Под одной крышей объединены более 60 научно-технических производственных предприятий на самых разных стадиях развития бизнеса с общей выручкой более 7 миллиардов рублей в год и более 1 тысячей рабочих мест. На его территории в мае 2016 года был открыт первый московский детский технопарк «Мосгормаш».