РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В Подольске в VIII этапе стрелкового турнира «Олимпийские резервы» среди юниоров победил Александр Петров, сообщается в группе «Стрелковый турнир «Олимпийские резервы» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 25 февраля по 1 марта проходил VIII этап стрелкового турнира «Олимпийские резервы» по стрельбе из пневматического оружия среди любителей. В ходе турнира любой желающий в возрасте от 17 до 25 лет мог попробовать свои силы и пострелять из спортивной РСР винтовки «Пионер-145».

«По итогам VIII этапа общегородского призового турнира по стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров «Олимпийские резервы» первое место занял Александр Петров, получивший 32 очка. Второе место завоевала Анна Спиченко, получившая 28 очков, а третье место заняла Александра Ходенкова, которая получила 24 очка», – говорится в сообщении.

Победителю вручили главный приз – смартфон Samsung S6, а призеры получили другие ценные подарки.