РИАМО - 3 мар. В Москве злоумышленник, провернув аферу на липовых сделках по изготовлению протезов на 35 миллионов рублей, стал миллионером, а затем фигурантом уголовного дела, сообщается на сайте МВД РФ.

«Следствием ОМВД России по району Замоскворечье предъявлено обвинение 44-летнему мужчине в 10 мошенничествах на сумму около 35 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил, что в интернете нашел информацию о предприятии по изготовлению и ремонту протезов. Потерпевший сделал заказ и перевел 4 миллиона рублей на расчетный счет неизвестному, однако оплаченные услуги ему оказаны не были.

По данному факту следственным подразделением было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими в Московской области.

В настоящее время установлено еще девять эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Ущерб, причиненный гражданам, составил около 35 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.