РИАМО - 3 мар. Метель не мешает работе столичного общественного транспорта, в частности, все автобусы, электробусы и троллейбусы работают в штатном режиме, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

В воскресенье в Москве и Подмосковье облачная погода, временами будет идти снег, минимальная температура воздуха составит минус 6 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

«Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи «Мосгортранса», а также автобусы коммерческих перевозчиков полностью подготовлены к работе в сложных погодных условиях и функционируют в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что весь транспорт прошел необходимое техническое обслуживание. В частности, специалисты проверили исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах.

Вместе с этим технические и аварийные службы «Мосгортранса» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного транспорта. Трамвайные пути, разворотные кольца, стрелочные переводы постоянно очищают от снега. В работах задействована спецтехника, в том числе трамваи-снегоочистители.