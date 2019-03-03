РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась на нарушения санитарных норм в одном из кафе на Юбилейной улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Женщина написала на портал жалобу на нарушение санитарных норм и правил на предприятии общественного питания. Она отметила, что в одном из кафе на Юбилейной улице грязь на игровой площадке. И добавила, что просит принять соответствующие меры.

«Обращение по вопросу нарушения санитарных норм и правил в кафе было рассмотрено администрацией округа. Сообщаю, что с руководителем данного кафе была проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения санитарных норм и правил. Нарушения устранены», - сказал начальник управления потребительского рынка администрации округа Николай Тупикин.

Он отметил, что в случае наличия повторных нарушений горожане вправе обратиться лично в Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области по адресу: улица Октябрьский проспект, дом 4, либо по телефону: 8(496)764-62-81.