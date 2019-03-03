РИАМО - 3 мар. Пожарные ликвидировали возгорание на пришвартованном катере в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 12:56 3 марта. Возгорание катера происходило по адресу: улица Речников, дом 7. Возгорание деревянного однопалубного судна происходило на площади 200 квадратных метров.

«Улица Речников, дом 7. Принятыми мерами в 13:57 возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», - отмечается в материале.