РИАМО - 3 мар. Пьяная ссора двух знакомых в подмосковном Воскресенске закончилась госпитализацией мужчины, подозреваемую в содеянном задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Второго марта в 11:15 на улице Рабочая в Воскресенске из квартиры бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в местную больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1987 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции ранее судимая хозяйка квартиры 1984 года рождения.

Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.