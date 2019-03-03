РИАМО - 3 мар. Мужчину подозревают в нанесении оппоненту колото-резаной раны в ходе конфликта в Коломне, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне рано утром на Окском проспекте в Коломне от дома бригадой скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1975 года рождения», - отметил собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.