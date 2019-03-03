РИАМО - 3 мар. Пожарные локализовали возгорание, которое произошло на пришвартованном катере в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 12:56 3 марта. Возгорание катера происходило по адресу: улица Речников, дом 7.

«По прибытии подразделений установлено, что происходит возгорание деревянного однопалубного судна на площади 200 квадратных метров. Принятыми мерами в 13:32 локализовано возгорание», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать. Информация о пострадавших не поступала.