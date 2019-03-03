РИАМО - 3 мар. В Москве продолжается ликвидация последствий снегопада, в частности, на дорогах не допустили образования гололедицы, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее синоптики сообщали, что снегопад продолжится и принесет до 3 сантиметров снега днем и 1-2 сантиметра в предстоящую ночь.

«К 13:00 выпало 3 сантиметра снега, работы по уборке от снега и противогололедной обработке продолжаются, образования гололедицы не допущено, дорожная обстановка нормальная», - отмечается в материале.

В воскресенье в Москве и Подмосковье облачная погода, временами будет идти снег, минимальная температура воздуха составит минус 6 градусов, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.