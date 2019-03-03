РИАМО - 3 мар. Специалисты Минздрава РФ назвали самые часто встречающиеся психические расстройства у россиян, наиболее распространенным из которых оказалось расстройство непсихотического характера, сообщает RT.

По словам руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева, такие расстройства непсихотического характера характерны для людей молодого и среднего возраста. Всего их диагностировали у 2 000 647 пациентов, в 2012 году – у 2 090 683 человек.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство – все что угодно», – рассказал Казаковцев.

В этой группе наиболее распространены расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга, а также невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства – неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства.

Следующие по распространенности – психозы и состояния слабоумия, на третьем месте – умственная отсталость, наиболее распространена легкая умственная отсталость.

По информации Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, за семь лет в России снизилась заболеваемость психическими расстройствами.