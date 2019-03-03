РИАМО - 3 мар. Безопасность офисов Сбербанка обеспечивается в круглосуточном режиме, в случае обнаружения в зоне самообслуживания подозрительных лиц на место вызываются сотрудники ЧОП или полиции, сообщил РИАМО представитель управлении маркетингом и коммуникациями ПАО «Сбербанк».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк собирается заняться проблемой ночующих бродяг в круглосуточных отделениях банка, так как они пугают клиентов и портят имидж компании.

«Безопасность офисов банка обеспечивается в круглосуточном режиме. Все офисы оборудованы камерами видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения в зоне самообслуживания подозрительных лиц банк незамедлительно принимает соответствующие меры: вызывает частные охранные организации или наряд полиции», – сказал собеседник агентства.