РИАМО - 3 мар. Синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно низком атмосферном давлении 5 марта, также в этот день ожидается плюсовая температура, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Под влиянием очередного циклона 5 марта в Москве атмосферное давление упадет до 728 миллиметров ртутного столба - это 971 гПа. Тогда как ныне действующий рекорд атмосферного давления для этого дня составляет 970 гПа, или 727 миллиметров ртутного столба и был в 1998 году», – отмечается в материале.

Погода 5 марта ожидается теплой, в Москве днем – плюс 3 – плюс 5 градусов и ночью около 0. Это как минимум на 5 градусов выше нормы. Погоду синоптики обещают пасмурную, пройдет первый весенний дождь.